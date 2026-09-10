L'esercito tedesco potrebbe utilizzare fino a 30 strumenti di intelligenza artificiale a partire dal 2027

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Non sono solo gli studi cinematografici e gli sviluppatori di giochi a usare l'IA per rendere le cose più veloci, poiché l'esercito tedesco sta valutando 30 strumenti di IA che potrebbero essere introdotti già nel 2027. Questo avviene mentre l'esercito tedesco desidera accelerare le decisioni sul campo di battaglia, poiché la guerra con droni e l'uso dei satelliti dimostrano che la guerra moderna potrebbe aver bisogno di macchine per gestire i dati a una velocità superiore a quella umana.

"L'esplorazione è in corso e sono ottimista che avremo un prototipo nel secondo trimestre del 2027", ha dichiarato il capo del comando cibernetico militare tedesco, il viceammiraglio Thomas Daum. Secondo Reuters, la piena implementazione è prevista nel 2028 se tutto andrà secondo i piani.

La maggior parte degli strumenti in esame sono realizzati da aziende tedesche, ma ci sono anche alcune aziende straniere in fase di valutazione, come la società francese ChapsVision. Daum ha escluso l'acquisto del Maven Smart System, un software statunitense di analisi dei dati e difesa creato da Palantir. Le preoccupazioni riguardo alla dipendenza dal software prodotto negli Stati Uniti arrivano in un momento in cui gli Stati Uniti sono visti come un alleato inaffidabile sotto la guida presidenziale di Donald Trump.