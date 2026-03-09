L'esercito tedesco vieta le riprese nelle basi a causa dei rischi sui social media

HQ

Le forze armate tedesche hanno vietato a soldati e personale di filmare o scattare foto nei siti militari senza permesso esplicito, citando preoccupazioni che informazioni sensibili possano apparire sui social media. Un portavoce del Ministero federale della Difesa tedesco ha dichiarato che la regola è in vigore dalla fine di febbraio.

La politica sostituisce le linee guida precedenti che generalmente consentivano le riprese. Secondo le nuove regole, il personale deve ottenere l'approvazione prima di registrare o fotografare qualsiasi cosa nei luoghi militari. Le violazioni potrebbero portare a provvedimenti disciplinari o addirittura accuse penali a seconda della gravità.

Nonostante le restrizioni, la Bundeswehr ha dichiarato che ai soldati è ancora permesso utilizzare i social media e presentarsi online, osservando che l'esercito continua a fare affidamento su tali piattaforme per sostenere gli sforzi di reclutamento...