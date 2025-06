Leslie Benzies ha un "piano decennale globale" per MindsEye

HQ

Manca poco più di una settimana al lancio di MindsEye di Leslie Benzies. Ambientato in un futuro non troppo lontano ma molto poco familiare, MindsEye sembra portarci in una narrazione lineare e ricca di azione che potrebbe essere solo l'inizio dei piani dello sviluppatore Build a Rocket Boy.

Parlando con Gamesindustry.biz, Leslie Benzies ha rivelato che ci sono grandi cose in programma per il futuro di MindsEye. "[Lo studio] supporterà il gioco attraverso Play. MindsEye, con continui nuovi contenuti", ha detto. "La maggior parte dei contenuti, cercheremo di incorporarli nella storia. Quindi, una volta che avrai giocato al grande piano decennale generale, avrai un'idea molto precisa di come appare questo universo".

"Abbiamo in programma di aggiungere il multiplayer, [e] abbiamo in programma di creare un mondo aperto completo. E, naturalmente, dobbiamo anche guardare a ciò che i giocatori stanno creando e incorporarlo nei nostri piani".

Benzies ha anche spiegato dove è ambientato il gioco in termini di mondo che gli sviluppatori hanno creato. "MindsEye si trova proprio nel mezzo della nostra storia. Quindi, torneremo indietro di 10.000 anni, poi andremo avanti di un certo periodo di tempo. È il pezzo rilevante del puzzle che farà sì che i giocatori si pongano domande su quale sia la storia più grande", ha spiegato. "Non abbiamo intenzionalmente rilasciato filmati di parti enormi del gioco, perché non vogliamo rovinare nulla ai giocatori. Ma questa storia prende alcuni colpi di scena insoliti".

MindsEye verrà lanciato il 10 giugno per Xbox Series X/S, PS5 e PC.