L'esperienza di AI Elvis è stata fatta esplodere dai partecipanti

Dai un'occhiata a Willy Wonka Experience Glasgow, c'è la concorrenza. Elvis Evolution di Layered Reality ha lasciato i partecipanti molto delusi dopo l'evento, annunciato nel gennaio 2024. A quel tempo, è stato affermato che lo spettacolo avrebbe "utilizzato l'intelligenza artificiale e presentato proiezioni olografiche della stella".

Tuttavia, non c'era un Elvis olografico, cosa che Layered Reality ha chiarito più avanti nel 2024. Tuttavia, ciò non ha impedito ai partecipanti di sfogare le loro frustrazioni. Mark e Tracey Baldwin hanno pagato 300 sterline per i loro biglietti Super VIP, anche se hanno detto di essersi sentiti "più come tazze che come VIP" quando hanno parlato con la BBC.

"È stato un disastro dall'inizio alla fine, non c'era Elvis, era solo un suo video che si poteva guardare su YouTube", ha detto la signora Baldwin. Layered Reality ha riconosciuto e risposto alle critiche, dicendo:

"Un piccolo numero di persone ha sottolineato che si aspettava un concerto con ologramma, a causa dell'annuncio iniziale fatto nel gennaio 2024. Come per molte produzioni complesse che richiedono due anni di lavoro, il concetto si è sviluppato fin dalle prime fasi, e questo è stato chiarito quando i biglietti sono stati messi in vendita nell'ottobre 2024. Alla fine abbiamo preso la decisione creativa di non imitare le performance di Elvis. Quei momenti si sono rivelati troppo iconici e insostituibili. Invece, utilizziamo l'intelligenza artificiale per eseguire l'upscaling dei filmati d'archivio e in momenti che sappiamo essere accaduti ma dove non esistevano filmati, offrendo una nuova prospettiva sul suo mondo".

Andreste a vedere l'Elvis Evolution?