L'esperto di linguaggio del corpo ritiene che Salah abbia già giocato la sua ultima partita con il Liverpool: "È stato quasi come il suo epitaffio"

HQ

Mohamed Salah è tornato in formazione titolare del Liverpool sabato scorso, in una vittoria per 2-0 contro il Brighton, e ha fornito un assist a Hugo Ekitike, stabilendo il record per il maggior numero di gol nella storia della Premier League con 277 gol per una singola squadra, superando i 276 gol di Wayne Rooney con il Manchester United.

L'attaccante trentatreenne sta ora partendo per la Coppa d'Africa, dove non tornerà prima di inizio o metà gennaio, a seconda di quanto arriverà l'Egitto nella competizione. E dopo, tornerà a Liverpool? La sua presenza in squadra e il recente assist suggeriscono che l'allenatore Arne Slot conta su di lui dopo la loro conferenza dello scorso weekend, ma un esperto di linguaggio del corpo la pensa diversamente.

Darren Stanton, rinomato esperto di linguaggio del corpo che appare regolarmente in TV in inglese, ha parlato con OLBG (tramite Goal.com) e ha notato quanto Salah fosse emotivo durante la partita: "Mohamed Salah sembrava molto, molto emozionato dopo la partita contro il Brighton. Penso fosse quasi come il suo epitaffio. Non credo che lo rivedremo, a dire il vero".

I tifosi di Anfield, conoscendo le voci che il club potesse venderlo a gennaio, dopo che il giocatore era stato regolarmente messo in panchina nelle ultime settimane, risposero con un ringraziamento più ampio del solito per Salah e portarono striscioni con il suo nome. "Aveva le lacrime agli occhi mentre applaudiva insieme alla folla, quindi penso che sia il suo canto del cigno, il suo tipo di addio", ha spiegato Stanton, aggiungendo che stava mostrando "micro-espressioni di tristezza". "Penso che anche se non è formale, penso che sappia nel profondo che non sarà mai più in quella situazione e camminerà su quel campo."

Pensi davvero che questa sia l'ultima volta che vedremo Mohamed Salah (che si è unito al club nel 2017 e ha un contratto fino a giugno 2027) a Liverpool?