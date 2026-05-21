L'esperto sconsiglia di fissare i giochi a 80 dollari, a meno che tu non sia Nintendo

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Tom Kaczmarczyk, CEO e fondatore della società di business intelligence IndieBI ed esperto di vendite di videogiochi, afferma che molti sviluppatori non dovrebbero davvero fissare i prezzi dei loro giochi oltre i 70 dollari. Mentre vediamo titoli costanti su 80 dollari che diventano la "nuova normalità", Kaczmarczyk vuole che i creatori di giochi sappiano che, sebbene sia possibile guadagnare con un gioco costoso, i prezzi da 80 dollari funzionano davvero solo per una sola azienda: Nintendo.

"Una regola generale che spesso diamo anche a clienti e potenziali sviluppatori è che i giochi più costosi tendono a guadagnare di più in generale. Quindi, se eri incerto tra due fasce di prezzo diverse, allora scegliere di default il prezzo più alto potrebbe essere l'opzione migliore," ha spiegato Kaczmarczyk durante un panel alla Digital Dragons Conference (tramite GamesRadar+). Il motivo per cui Nintendo riesce a farla franca con la sua costosa strategia è che ha un ecosistema chiuso, il che significa che non puoi davvero comprare i suoi giochi altrove, e che ha un riconoscimento di marca così forte che la gente paga qualsiasi cosa per il nuovo Mario.

Ci sono ancora modi per guadagnare con giochi costosi, ma sono un po' strani. "I giochi più costosi sembrano guadagnare di più," Kaczmarczyk lo ammette, ma dice che per farlo su una piattaforma come Steam, ad esempio, dovrebbero ricevere un grande sconto ogni tanto. I grandi giochi possono essere così economici su Steam che un gioco da 70$ che scende del 20% non colpisce così tanto rispetto alle offerte migliori sulla piattaforma. Quindi, anche se sembra strano dimezzare il prezzo del tuo gioco su Steam durante una vendita in negozio, potrebbe doverlo fare per attirare l'attenzione dei consumatori.