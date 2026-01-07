L'Esports Nations Cup 2026 vedrà l'azione in 16 diverse partite

HQ

Il Esports World Cup Foundation sta facendo tutto il possibile per conquistare completamente il mondo del gaming competitivo, incluso ospitando l'immenso Esports World Cup durante l'estate, dove nel 2025 erano in offerta quasi 70 milioni di dollari e ha diviso in 20 giochi e competizioni diverse. Stiamo aspettando ulteriori informazioni sul formato 2026 di questo grande evento, ma sappiamo che a novembre si terrà anche un altro grande evento.

Il Esports Nations Cup è previsto per novembre, essendo un festival internazionale in cui i migliori giocatori del mondo saranno presenti e cercheranno di rappresentare i loro paesi d'origine in tornei che coprono 16 diverse partite. Non conosciamo ancora i 16 giochi confermati, poiché questi vengono annunciati questo mese, ma quello che sappiamo sono alcuni degli editori collegati, quindi possiamo fare alcune supponizioni.

EA sarà presente, quindi EA Sports FC l'azione è senza dubbio una scelta sicura. Krafton scompariranno, quindi aspettati PUBG: Battlegrounds e PUBG Mobile. Tencent sarà presente, cioè Honor of Kings e simili sono probabili. Ubisoft è attaccato, quindi Rainbow Six: Siege X è probabile. SNK farà una comparsa e questo senza dubbio significa Fatal Fury: City of the Wolves. Moonton viene menzionato e questo significa Mobile Legends: Bang Bang. E infine c'è Chess.com, quindi... Scacchi.

Ulteriori informazioni su questo evento enorme arriveranno nelle prossime settimane, ma aspettatevi fuochi d'artificio a Riyadh a novembre, che si rialzeranno dopo che il Esports World Cup ruberà la scena in città in estate.