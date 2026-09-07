L'estate 2026 è stata la più calda mai registrata nel Regno Unito, afferma il Met Office

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Questa estate è stata una torcifera per molti in tutto il mondo, non ultimo in Europa, dove le temperature hanno stabilito record storici in più occasioni e, grazie alle condizioni prolungate di secchezza e caldo, hanno causato la proliferazione di devastanti incendi boschivi.

Uno di questi paesi che ha vissuto un'estate di record è il Regno Unito, poiché quest'estate sono stati superati diversi record mensili individuali, motivo per cui le ultime notizie non sono esattamente una grande sorpresa.

Il Met Office ha rivelato che l'estate 2026 ha provvisoriamente detenuto il record per l'estate più calda mai registrata nel Regno Unito. L'elemento provvisorio arriva mentre il Met Office ora deve lavorare per verificare tutti i dati e garantirne la precisione. Tuttavia, si tratta più di una formalità, il che significa che il record è quasi certo al momento.

Per quanto riguarda il modo in cui è stato rivendicato il record, è indicato che la temperatura media in tutto il Regno Unito ha raggiunto i 16,5°C quest'estate, più calda di qualsiasi estate mai registrata prima - incluso il torrido del 1976 - con record che risalgono al 1884.

Per riferimento, il record è stato raggiunto solo dal 2025, dato che lo scorso anno ha raggiunto un massimo di 16,1°C, superando i 15,7°C del 2018, pari al 2006 e 2003. Chiaramente, c'è una tendenza con estati più calde in arrivo di recente, un probabile effetto del cambiamento climatico e di come questo stia cambiando gli ambienti in tutto il mondo.

A questo punto, il Met Office spiega che quest'estate da record è stata "resa circa 130 volte più probabile a causa del cambiamento climatico indotto dall'uomo", il che significa che dovremmo aspettarci che queste condizioni diventino comuni in futuro.