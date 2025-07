L'estate si fa sempre più frizzante grazie a My Oxford Year di Netflix

Il tema di luglio per Netflix sembra essere l'azione e la fantasia, dato che lo streamer ha in programma progetti come The Old Guard 2 e The Sandman: Season 2 già questa settimana. Ma cosa viene dopo? Si scopre che Netflix pensa che tutti abbiamo bisogno di un po' più di amore nella nostra vita, motivo per cui agosto vedrà l'arrivo del film romantico My Oxford Year.

Come suggerisce il nome, questo film è ambientato all'Università di Oxford e segue la studentessa Anna, una giovane donna americana che è venuta a scuola per realizzare un sogno d'infanzia e imparare molto sulla letteratura e la poesia allo stesso tempo. Tuttavia, il fascino dell'università non è l'unico ad attirare la sua attenzione durante il suo anno nel campus, poiché presto si innamora di un ragazzo del posto, uno dei suoi insegnanti per l'esattezza.

Questo film sarà interpretato da Sofia Carson nel ruolo principale insieme a Corey Mylchreest e, per quanto riguarda il debutto, la premiere è fissata per il 1° agosto. Dai un'occhiata al trailer di My Oxford Year qui sotto.