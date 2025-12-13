HQ

L'Estonia ha iniziato a installare i primi bunker in cemento lungo il suo confine sudorientale con la Russia come parte della Linea di Difesa Baltica, un progetto trilaterale con Lettonia e Lituania volto a rafforzare il fianco orientale della NATO. Attualmente sette bunker sono in attesa di installazione, con 28 previsti entro la fine dell'anno, segnando la prima fase di una rete pianificata di 600 bunker.

Il lancio avviene circa un anno più tardi del previsto a causa di sfide di approvvigionamento e coordinamento, inclusi sforamenti di costo legati alla segretezza sulla posizione dei bunker. L'Estonia affrontò questo problema lanciando un programma pilota con 28 bunker prima di assegnare i restanti 572 bunker.

L'Estonia è davanti a Lettonia e Lituania

Ogni bunker è progettato per resistere a proiettili d'artiglieria da 152mm e fa parte di un sistema difensivo stratificato che include anche filo spinato preposizionato e ostacoli anticarro. La costruzione è stata rallentata da requisiti legali, ambientali e di coordinamento in tempo di pace che coinvolgono più agenzie.

Nonostante i ritardi, l'Estonia è avanti su Lettonia e Lituania nell'implementazione fisica. Il budget del progetto è di 60 milioni di euro, inferiore rispetto ai vicini, riflettendo il confine più corto dell'Estonia e barriere naturali come le torbiere e il lago Peipus.

Centro Estone per gli Investimenti nella Difesa:

"Dato che quelle aziende non lo sapevano... Ha un terreno paludoso, qualche tipo di terreno forestale, com'è l'accesso? Hanno offerto offerte molto costose."

"Lo stiamo costruendo in tempo di pace, il che significa che dobbiamo rispettare la legge in tempo di pace." (Secondo il responsabile stampa del Centro Estone per gli Investimenti nella Difesa).

Centro Estone per gli Investimenti nella Difesa // Shutterstock

