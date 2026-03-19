L'Estonia segnala violazioni dello spazio aereo russo, jet NATO decollati

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L'Estonia ha accusato la Russia di aver violato il proprio spazio aereo dopo che un caccia Su-30 è entrato brevemente nel territorio del paese vicino all'isola di Vaindloo nel Golfo di Finlandia, provocando una rapida reazione delle forze NATO.

Il ministro degli Esteri Margus Tsahkna ha dichiarato che l'aereo è rimasto nello spazio aereo estone per circa un minuto, segnando il primo incidente di questo tipo quest'anno. La missione di polizia aerea del Baltico della NATO rispose schierando caccia italiani per monitorare la situazione.

"Non c'era alcuna minaccia per la sicurezza dell'Estonia," ha detto Tsahkna, minimizzando il rischio immediato e confermando la violazione. Nonostante la sua breve durata, l'incursione ha attirato l'attenzione diplomatica a Tallinn.

L'Estonia ha convocato un diplomatico russo in segno di protesta, mentre Mosca non ha ancora commentato. L'incidente segue tensioni precedenti nella regione, incluso un episodio simile lo scorso anno che l'Estonia ha descritto come un'incursione "senza precedenti sfacciata".

Come afferma Tallinn sui social media:

@MFAestonia ha convocato il chargé d'affaires russo dopo che un caccia russo SU-30 ha violato lo spazio aereo estone vicino all'isola di Vaindloo il 18 marzo, rimanendo per circa un minuto. Posso confermare che la missione di polizia aerea baltica della NATO ha risposto rapidamente, con unità dell'Aeronautica italiana dispiegate. Non c'era alcuna minaccia per la sicurezza dell'Estonia.