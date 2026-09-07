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L'Alternativa per la Germania (AfD) ha ottenuto una vittoria decisiva nello stato orientale della Sassonia-Anhalt. Il partito outsider ha vinto contro i rivali tradizionali, ottenendo il 43,8% dei voti. Tuttavia, questo è inferiore alla maggioranza netta necessaria affinché l'AfD governi lo stato da solo, e si svolgeranno negoziati con i rivali per vedere come verrà gestito lo stato.

Tuttavia, l'AfD vede questa come una vittoria chiara. Il suo leader, Ulrich Siegmund, ha detto che questa vittoria ha dato al partito un mandato chiaro per governare. Siegmund rifiuta che l'AfD sia un partito "estremista di destra", nonostante sia classificato come tale dai servizi segreti interni tedeschi. Questa classificazione non ha impedito al partito di guadagnare slancio, come mostra il risultato in Sassonia-Anhalt che ha ottenuto il doppio rispetto al 2021.

"Non si tratta solo della Sassonia-Anhalt. È un segnale per tutta la Germania - un segnale di sicurezza di sé," ha detto Siegmund ai giornalisti (tramite BBC News).

La vittoria del partito è stata sostenuta dal presidente statunitense Donald Trump, così come dall'inviato presidenziale russo Kirill Dmitriev. L'AfD è destinata a essere più favorevole alla Russia rispetto all'attuale leadership tedesca.