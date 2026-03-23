L'estrema destra francese non riesce a resistere nelle città chiave, rafforzando i partiti mainstream
I risultati delle elezioni municipali offrono un segnale anticipato in vista del voto del 2027.
Il Rassemblemento Nazionale di estrema destra francese non è riuscito a ottenere il controllo di città chiave del sud tra cui Marsiglia e Tolone, secondo i sondaggi all'uscita delle elezioni municipali di domenica.
A Marsiglia, il sindaco uscente Benoît Payan ottenne la rielezione con una chiara maggioranza, mentre a Tolone il candidato di centrodestra Josée Massi sconfisse lo sfidante della RN, che ammise la sconfitta.
Tuttavia, l'estrema destra ha comunque ottenuto progressi altrove. A Nizza, Éric Ciotti (ora allineato con la RN) uscì vittorioso, mettendo in evidenza il panorama politico frammentato e in evoluzione.
I risultati sono visti come un impulso morale per i partiti tradizionali in vista delle elezioni presidenziali del 2027, che determineranno il successore di Emmanuel Macron.
Altrove, l'ex primo ministro Édouard Philippe fu rieletto sindaco di Le Havre, rafforzando la sua potenziale candidatura alla presidenza.
Sebbene le elezioni municipali spesso si concentrino su questioni locali, offrono una visione delle tendenze nazionali, in particolare della capacità dei partiti centristi e tradizionali di unirsi contro l'estrema destra in competizioni molto combattute.