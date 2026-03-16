L'estrema destra sfida il sindaco di Marsiglia in una serrata corsa elettorale

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Il Raduno Nazionale di estrema destra si sta avvicinando a una possibile svolta a Marsiglia dopo che il suo candidato si è classificato a pari parità con il sindaco di sinistra della città al primo turno delle elezioni municipali.

I sondaggi all'uscita hanno mostrato che il sindaco socialista in carica Benoît Payan e il candidato del Rallio Nazionale Franck Allisio hanno entrambi ottenuto circa il 35% dei voti, preparando un secondo turno altamente incerto la prossima settimana. Altri due candidati provenienti dai campi di estrema sinistra e centristi si sono anch'essi qualificati per il ballottaggio.

La competizione è una delle più seguite nelle elezioni municipali nazionali francesi ed è vista come una prova di slancio politico in vista delle elezioni presidenziali del 2027. Le preoccupazioni per la sicurezza e l'aumento della criminalità legata alla droga a Marsiglia hanno dominato la campagna, un tema su cui l'estrema destra ha cercato di sfruttare.