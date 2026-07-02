Lethal Weapon Danny Glover è stato diagnosticato con Alzheimer

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L'attore Danny Glover, forse più noto per il suo ruolo nella saga cinematografica Lethal Weapon, ha rivelato di essere stato recentemente diagnosticato con la malattia di Alzheimer.

In un'intervista a Today, Glover ha sottolineato di aver scoperto di aver sviluppato la malattia neurodegenerativa qualche anno fa, e che da allora i suoi movimenti, il linguaggio e i ricordi si sono rallentati. Questo però non ferma ancora Glover, poiché l'attore rivela che "potrebbe conviverci, in un certo senso."

Glover ha però osservato che "man mano che la situazione avanza, le cose saranno diverse e in evoluzione", probabilmente in riferimento a ruoli futuri da attore e anche alle apparizioni pubbliche in prima fila a convention e simili. Tuttavia, Glover ha confermato che qualunque cosa accada nel prossimo futuro, ha il sostegno della sua famiglia e dei suoi cari, perché "mi coprono le spalle."

Per quanto riguarda come l'Alzheimer colpisce una persona, è una malattia incurabile e progressiva che attacca costantemente e priva la memoria delle persone. È una forma di demenza, e può manifestarsi precocemente fino a 15 anni prima che venga dichiarata una diagnosi ufficiale.