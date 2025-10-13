L'EuroLeague e le altre partite di basket europee contro i club israeliani saranno a porte chiuse

HQ

L'Eurolega riprende martedì 14 ottobre per la quarta giornata e l'Hapoel Tel Aviv fa visita al Valencia, in Spagna, contro il Valencia Basket, una delle squadre con un inizio migliore, con 2 vittorie e 1 sconfitta nelle competizioni europee (oltre a 2 vittorie su 2 nella Liga ACB spagnola). La partita, come molte delle partite contro i club israeliani, sarà circondata da proteste e il club ha deciso di non vendere i biglietti per la partita (mercoledì 15 ottobre, 20:45 CET).

Secondo EFE, i funzionari del governo spagnolo hanno raccomandato che la partita si svolgesse a porte chiuse. Resta da vedere se chiuderanno lo stadio, visto che si sta attualmente parlando, anche per i membri del Valencia Basket, ma quello che è certo è che hanno scelto di non vendere i biglietti, quindi lo stadio sarà comunque per lo più vuoto.

Non è l'unico caso in Spagna: La Laguna Tenerife giocherà la Basketball Champions League contro il Bnei Herzliya, e il BAXI Manresa, che giocherà contro l'Hapoel Gerusalemme in EuroCup, sarà tutto a porte chiuse.