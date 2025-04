L'Eurolega festeggia il suo ultimo turno di regular season con metà dei posti per gli spareggi ancora da decidere

HQ

L'ultima giornata della Turkish Airlines Euroleague si svolgerà oggi, giovedì e domani venerdì, e c'è molta eccitazione per vedere quali squadre si qualificheranno per i play-off e quali squadre avranno la possibilità di partecipare ai play-in.

18 squadre hanno partecipato alla stagione regolare del campionato europeo di basket, ma solo le migliori sei si assicurano un posto nei play-off. E in questo momento, solo le prime tre sono state matematicamente qualificate per gli spareggi: Olympiacos, Fenerbahce e Panathinaikos.

Questo ci lascia con sette squadre attualmente classificate tra il terzo e il decimo posto. La buona notizia per loro è che tutti loro si sono assicurati il loro posto nella post season, ma ora resta da vedere chi si qualificherà direttamente per i play-off, accaparrerà i posti per sei e chi dovrà giocare i play in, tra sette e dieci.



Monaco



Anadolu Efes



Real Madrid



Bayern



Barça



Stella Rossa



Parigi



Play-in, play-off e date delle final four di Eurolega

Le partite di play-in (una partita singola in un formato a eliminazione diretta tra quattro squadre) si svolgono tra il 15 e il 18 aprile. I play-off, suddivisi in quattro partite al meglio delle cinque serie di playoff, si svolgeranno tra martedì 22 aprile e termineranno entro e non oltre mercoledì 7 maggio.

Le Final Four si svolgeranno l'ultimo fine settimana di maggio: semifinali il 23 maggio, partita per il terzo posto il 25 maggio e finale anche il 25 maggio.