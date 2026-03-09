L'Europa diventa il principale importatore mondiale di armi | Rapporto

HQ

L'Europa ha superato tutte le altre regioni diventando il più grande importatore mondiale di armi negli ultimi cinque anni, secondo l'Istituto Internazionale di Ricerca sulla Pace di Stoccolma (SIPRI). I paesi europei hanno più che triplicato gli acquisti di armi tra il 2021 e il 2025 rispetto al 2016-2020, sia per sostenere la difesa dell'Ucraina contro la Russia sia per ricostruire le proprie forze armate dopo decenni di sottoinvestimento.

"Il forte aumento dei flussi di armamenti verso gli stati europei ha fatto salire i trasferimenti globali di armi di quasi il 10%", ha detto Mathew George, direttore del Programma SIPRI per i Trasferimenti di Armi. L'Europa rappresenta ora il 33% delle importazioni globali di armi, in aumento rispetto al 12% del precedente quinquennale. Nonostante l'aumento della produzione interna, molti paesi continuarono ad acquistare armi statunitensi, in particolare aerei da combattimento e sistemi di difesa aerea a lungo raggio.

Altrove, le importazioni di armi da parte degli stati mediorientali sono diminuite del 13%, riflettendo in gran parte i precedenti grandi ordini sauditi, anche se nazioni come Arabia Saudita e Qatar rimangono tra i principali acquirenti. A livello globale, gli Stati Uniti hanno aumentato la loro quota di esportazioni di armi al 42%, seguiti dalla Francia al 9,8%, mentre la quota russa è scesa al 6,8% dopo l'invasione dell'Ucraina. Le esportazioni combinate dell'Europa rappresentano il 28% del mercato globale, quattro volte la quota della Russia e cinque volte la quota della Cina.