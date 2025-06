L'Europa esorta alla calma mentre il conflitto israelo-iraniano si intensifica, con un possibile coinvolgimento degli Stati Uniti Con la diplomazia in stallo e gli attacchi missilistici che si intensificano, i leader europei cercano di disinnescare la crescente tensione.

Mentre si svolge la seconda settimana di ostilità tra Israele e Iran, con il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti, i leader europei stanno intensificando gli sforzi diplomatici per riportare l'Iran al tavolo dei negoziati.



La Casa Bianca ha annunciato giovedì che il presidente Donald Trump dovrebbe prendere una decisione in merito alla partecipazione degli Stati Uniti al conflitto entro le prossime due settimane, facendo riferimento alla possibilità di imminenti negoziati con l'Iran. L'Iran ha escluso qualsiasi colloquio mentre gli attacchi israeliani continuano, mentre Israele continua a colpire sia siti strategici che civili in risposta ai recenti sbarramenti missilistici. Nonostante le pressioni degli Stati Uniti e gli appelli regionali per una de-escalation, entrambe le parti sembrano trincerate. Nottinghamshire, Regno Unito, 19 giugno 2025: articolo di un giornale britannico Trump non aveva deciso se coinvolgere gli Stati Uniti nella guerra Israele-Iran // Shutterstock