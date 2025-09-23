L'Europa League inizia questa settimana, ma attenzione: date e orari sono diversi per la 1ª giornata

HQ

Le competizioni UEFA per club sono iniziate la scorsa settimana con la Champions League, e ora è il turno della competizione di secondo livello, l'Europa League. Normalmente, l'Europa League si gioca il giovedì, la stessa settimana delle altre due competizioni UEFA: Champions League ottiene i riflettori il martedì e il mercoledì, e l'Europa League e la Conference League si giocano alla stessa ora il giovedì.

Per la prima giornata della stagione, non sarà così. L'Europa League sarà l'unica protagonista questa settimana, mercoledì e giovedì 24 e 25 settembre. La prossima settimana si tornerà al consueto programma (tutte e tre le gare nei consueti giorni).

Questa sarà la prima di otto giornate, tra settembre 2025 e gennaio 2026, nell'ambito della fase di campionato che determinerà quale delle 36 squadre si qualificherà per gli ottavi di finale e gli spareggi intermedi (per le squadre che finiscono 9-24 in classifica). Ricordiamo che, con questo format che ha debuttato lo scorso anno, le partite non si ripresentano: le squadre affrontano otto rivali diverse in tutto.

UEFA Europa League 2025/26 - calendario della fase a gironi

Gli orari visualizzati sono CEST (un'ora prima nel Regno Unito).

Mercoledì 24 settembre



Midtjylland contro Sturm Graz (18:45)



PAOK vs Maccabi Tel-Aviv (18:45)



Crvena Zvezda vs Celtic (21:00)



GNK Dinamo vs Fenerbahçe (21:00)



Malmö vs Ludogorets (21:00)



Nizza vs Roma (21:00)



Real Betis vs Nottingham Forest (21:00)



Braga vs Feyenoord (21:00)



Friburgo vs Basilea (21:00)



Giovedì 25 settembre



Vai avanti Eagles contro FCSB (18:45)



Lille vs Brann (18:45)



Aston Villa vs Bologna (21:00)



Young Boys vs Panathinaikos (21:00)



Salisburgo vs Porto (21:00)



Utrecht vs Lione (21:00)



Ferencváros vs Viktoria Plzeň (21:00)



Rangers vs Genk (21:00)



Stoccarda vs Celta Vigo (21:00)



Ecco il programma completo dell'Europa League 2025/26.

