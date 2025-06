L'Europa meridionale vede una crescente reazione contro il turismo di massa

HQ

Le ultime notizie su Spagna, Italia e Portogallo . Le proteste contro il turismo di massa sono scoppiate in tutta l'Europa meridionale durante il fine settimana, con manifestanti in città come Barcellona che chiedevano cambiamenti radicali per proteggere le comunità locali.

Armati di pistole ad acqua e fumogeni, i residenti hanno espresso frustrazione per l'aumento degli affitti e la perdita dell'identità del quartiere. I gruppi di attivisti affermano che l'attuale modello turistico non è più sostenibile e avvertono di un peggioramento delle tensioni sociali se le politiche rimarranno invariate.