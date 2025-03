L'Europa-Park inizia oggi la stagione del suo 50° anniversario con nuove giostre, spettacoli ed eventi tutto l'anno

HQ

L'Europa-Park, uno dei parchi a tema più grandi e visitati d'Europa, apre al pubblico oggi (22 marzo) e inizia a festeggiare il suo 50° anniversario. Situato nel sud-ovest della Germania, vicino a Stoccarda e ai confini con la Francia e la Svizzera, l'Europa-Park è uno dei parchi a tema più internazionali, con 20 aree tematiche ispirate a paesi di tutto il continente, e ha emozionato, intrattenuto e deliziato famiglie e amanti del brivido sin dalla sua apertura nel 1975.

Per il suo 50° anniversario, il parco sta preparando un bel po' di novità, a partire da una nuova attrazione: GRAND PRIX EDventure, una dark ride interattiva in 3D adatta alle famiglie che a sua volta si ispira a un nuovo film d'animazione, Grand Prix of Europe, prodotto dal parco stesso con le loro mascotte, i topi Ed & Edda, che sarà distribuito nelle sale da Warner Bros. quest'estate. La corsa aprirà entro la fine dell'anno.

I visitatori potranno godere di una nuova sfilata e di eventi durante tutto l'anno, tra cui feste a tema con cultura e cucina di diversi paesi europei, con momenti salienti della festa di compleanno preparata per il 12 luglio.

A tutto questo si aggiunge la nuova attrazione inaugurata lo scorso anno: Voltron Nevera, un coaster multi-lancio con sette inversioni, un lancio oltre il verticale e una nuova area tematica croata, che è diventata automaticamente una delle migliori montagne russe d'Europa. E ci sono progetti per il futuro: in una conferenza stampa di questo mese, l'Europa-Park ha annunciato la creazione di una nuova area tematica con sede nel Principato di Monaco nel 2026, che naturalmente si concentrerà sul Gran Premio di Formula 1 -con un retema dell'iconico Silver Star coaster- e su nuovi spettacoli in collaborazione con gli artisti del Cirque de Monte-Carlo.

