L'Europa-Park tedesco vince per la decima volta l'Oscar dei "parchi a tema" come miglior parco del mondo

Europa-Park, il parco a tema tedesco che nel 2025 compie 50 anni, è stato premiato per la decima volta con il prestigioso Golden Ticket Award come miglior parco a tema al mondo. Questi premi, organizzati dalla rivista Amusement Today dal 1998, hanno scelto l'Europa-Park come miglior parco a tema del mondo, prima ancora che il nuovo parco di Harry Potter e Nintendo dell'Universal Orlando Resort, Epic Universe.

L'Europa-Park, di proprietà della famiglia Mack, ha ritirato il premio in una cerimonia presso il parco a tema Carowinds nella Carolina del Nord. "È un grande onore accettare questo premio qui negli Stati Uniti, a nome della nostra famiglia. Rappresenta gli straordinari risultati di tutto il nostro team ed è anche uno stimolo a continuare sulla strada intrapresa 50 anni fa con passione e forza innovativa", ha dichiarato il proprietario del parco Jürgen Mack.

Un altro parco tedesco, Phantasialand a Brühl, si è classificato in quarta posizione, in premi che tendono a concentrarsi esclusivamente sui parchi nordamericani.

