L'Europa raggiunge un punto di svolta per l'energia pulita

HQ

Per la prima volta registrata, l'energia eolica e solare hanno superato i combustibili fossili come principale fonte di elettricità dell'Unione Europea. Nel 2025, turbine e pannelli solari hanno prodotto il 30% dell'energia dell'UE, superando carbone, petrolio e gas combinati al 29%, secondo una nuova revisione annuale. I ricercatori hanno descritto questo cambiamento come un "punto di svolta importante", non solo per la politica climatica, ma anche per la sicurezza politica ed economica dell'Europa.

"Questo va oltre il settore energetico", afferma Beatrice Petrovich del thinktank Ember, autore del rapporto. Con il crescente instabilità della geopolitica, l'Europa è diventata sempre più diffidente verso la sua dipendenza dai combustibili fossili importati. Le recenti tensioni con gli Stati Uniti, il più grande fornitore europeo di gas naturale liquefatto, e l'incertezza sui mercati energetici globali hanno solo accentuato questa preoccupazione.

Energia pulita // Shutterstock

Il traguardo è stato dovuto in gran parte a un aumento dell'energia solare, che lo scorso anno ha raggiunto un record del 13% dell'elettricità europea. In cinque paesi, inclusi i famosi Paesi Bassi nuvolosi, il solare forniva più di un quinto dell'energia totale. L'energia eolica è leggermente diminuita rispetto al 2024, ma è rimasta la seconda fonte più grande in assoluto, fornendo il 17% dell'elettricità in tutto il blocco.

I combustibili fossili, al contrario, continuarono il loro lungo ritiro. L'uso del carbone è sceso a un minimo storico, rappresentando meno del 10% dell'energia dell'UE, concentrato principalmente in Germania e Polonia. La produzione di gas è aumentata modestamente a causa della debole produzione idroelettrica, ma è rimasta ben al di sotto del picco del 2019. Gli analisti affermano che la sfida più grande ora non è più generare energia pulita, ma costruire le reti, le batterie e la flessibilità necessarie per gestirla.