L'Europa si impegna nella lotta contro l'assenteismo mentre i costi diventano "insostenibili"

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Un dibattito acceso per un po', ma ora ancora più sulle notizie dato che la Germania ha annunciato la scorsa settimana una posizione più dura contro l'assenteismo e ora entrambe le parti del panorama politico spagnolo si uniscono alla discussione con opinioni e approcci diversi su quella che è una preoccupazione crescente in Europa.

Da un lato, la Spagna sta preparando un monitoraggio più rigoroso dei congedi per malattia ripetuti. Dopo aver ricevuto consigli dall'ente fiscale AIReF, il governo di Pedro Sánchez prevede di rafforzare la supervisione dei lavoratori che prendono due o più periodi di malattia all'anno. Ciò arriva dopo che i casi di incapacità temporanea sono aumentati di quasi il 60% dal 2017.

Dall'altro, l'opposizione PP vuole una risposta molto più dura. Il leader del partito Alberto Núñez Feijóo ha definito l'assenteismo un "cancro" e afferma che, se governerà (con le prossime elezioni previste per il prossimo anno), cercherà una riforma per ridurre salari e benefici per i lavoratori assenti, "con o senza" accordo da sindacati e datori di lavoro, il che ha suscitato grande controversia nel paese.

La disputa centrale è ciò che sta guidando un aumento così significativo. I datori di lavoro e il PP sottolineano i costi, presunti abusi/frodi e la limitata capacità delle aziende di contestare congedi per malattia discutibili, mentre sindacati e governo sostengono che l'aumento sia legato a un'assistenza sanitaria sovraccarica, a un invecchiamento della forza lavoro e a problemi di salute mentale post-pandemici, non semplicemente a frode. La controversia riguarda anche come i numeri vengono inquadrati e resi pubblici. I critici affermano che mescolare congedo medico, permessi retribuiti e altre assenze autorizzate sotto la stessa etichetta di "assenteismo" distorce il dibattito e rischia di trattare una malattia legittima come cattiva condotta.

Sebbene la Spagna si distingua in Europa, non è perché le aziende sopportano il peso più pesante delle ferie per malattia. I datori di lavoro spagnoli attualmente coprono 12 giorni di congedo ordinario per malattia, molto meno rispetto alle aziende in Belgio, circa 30 giorni; Germania, sei settimane; Austria, fino a 12 settimane; oppure nei Paesi Bassi, dove i datori di lavoro possono pagare il 70% dello stipendio per un massimo di due anni. Tuttavia, quei 12 giorni si riferiscono sia ai salari che ai contributi alla sicurezza sociale, il che significa che i datori di lavoro potrebbero comunque dover affrontare questi ultimi insieme a supplementi di contratto collettivo per tutta la durata del congedo, motivo per cui i gruppi imprenditoriali sostengono che il costo reale vada ben oltre quei 12 giorni. Infine, il congedo per malattia sta aumentando in tutta l'UE, ma il tasso di assenza legato all'incapacità in Spagna è superiore alla media del blocco: 4,5% nel 2024, rispetto al 2,5% in tutta l'UE.

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Fonti: 1, 2, 3.