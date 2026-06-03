L'Europa si prepara a una stagione degli incendi boschivi ancora più dura quest'estate

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Inghilterra e Galles hanno appena vissuto la loro primavera più calda mai registrata, e le temperature record potrebbero essere la norma in diversi paesi europei durante l'estate, aumentando un rischio già elevato di incendi.

Ora l'Unione Europea avverte di una stagione degli incendi boschivi più lunga e "più distruttiva", secondo The Guardian, in paesi ad alto rischio come la Spagna.

Bruxelles sta cercando di sensibilizzare mentre il rischio cresce in tutta Europa, mentre prepara il suo più grande dispiegamento nell'ambito del Meccanismo di Protezione Civile dell'UE. Questa è la lista dei contributi per paese:



Croazia: due aerei anfibi medi.



Cipro: due aerei leggeri (oltre a quattro velivoli leggeri finanziati da altri strumenti UE).



Repubblica Ceca: due elicotteri.



Francia: quattro aerei anfibi medi e un elicottero.



Grecia: quattro aerei anfibi medi.



Italia: due aerei anfibi medi.



Macedonia del Nord: due aerei leggeri.



Portogallo: due aerei leggeri.



Romania: un elicottero.



Slovacchia: un elicottero.



Spagna: due aerei anfibi medi.



Svezia: due aerei leggeri.

