L'Europa può smettere di fare affidamento sugli Stati Uniti per raggiungere lo spazio?

Nascosti oltre il Circolo Polare Artico, due remoti spazioporti in Svezia e Norvegia stanno silenziosamente plasmando il futuro dell'accesso dell'Europa allo spazio. Mentre il continente cerca di ridurre la sua dipendenza di lunga data dalla tecnologia degli Stati Uniti, l'Esrange Space Center in Svezia e lo spazioporto di Andøya in Norvegia sono emersi come piattaforme di lancio fondamentali per una presenza europea più autonoma oltre la Terra.

L'Europa è rimasta molto indietro nella corsa allo spazio. Mentre gli Stati Uniti hanno effettuato oltre 150 lanci nel 2024, l'Europa ne ha effettuati solo 3. Il suo unico spazioporto operativo si trova nella Guyana francese (a migliaia di chilometri dall'Europa continentale) e il suo razzo di punta, l'Ariane 6, anche se potente, è costoso e non riutilizzabile. Per un continente che mira a competere in un settore in rapida evoluzione, queste limitazioni non sono più sostenibili. È qui che entrano in gioco i siti nordici.

Esrange, vicino alla città mineraria svedese di Kiruna, offre una rara combinazione di vasti terreni disabitati, inquinamento luminoso minimo e infrastrutture eccellenti. Utilizzato per la prima volta per i razzi sonda negli anni '60, il sito è stato ora aggiornato per i lanci orbitali, con nuove piattaforme e hangar pronti ad ospitare razzi moderni. La sua posizione remota, condivisa solo con gli allevatori di renne Sami, lo rende ideale per le operazioni di recupero e per i carichi militari sensibili.

Andøya, un sito costiero in Norvegia, ha recentemente completato con successo un lancio di prova con la startup tedesca ISAR Aerospace. Sostenuto dal governo norvegese e dalla società di difesa Kongsberg, il sito ha permessi per un massimo di 30 lanci all'anno e ha già suscitato un forte interesse da parte della NATO e di diversi ministeri della difesa europei.

Dietro questa spinta c'è un mix di ambizione tecnologica e urgenza politica. La guerra in Ucraina ha evidenziato i rischi di dipendere da sistemi statunitensi come Starlink di SpaceX.

Con Donald Trump di nuovo alla Casa Bianca e gli alleati sempre più diffidenti nei confronti del cambiamento delle priorità degli Stati Uniti, i funzionari europei si stanno affrettando a costruire alternative che possano controllare. "Francamente, penso che probabilmente il fattore più grande sia stato l'elezione di Trump ancora una volta. E come tale, Trump probabilmente ha fatto di più per la difesa europea di qualsiasi politico europeo prima di lui", ha detto l'amministratore delegato dell'ISAR Daniel Metzler. "Ha davvero creato un enorme senso di urgenza".

La visione dell'Europa va oltre il recupero del ritardo. Esrange ha firmato accordi di lancio con la sudcoreana Perigee e la società statunitense Firefly, che prevede di lanciare con un preavviso di sole 24 ore in caso di emergenza, un servizio che potrebbe rivelarsi vitale per la sostituzione dei satelliti durante un conflitto. Sia Esrange che Andøya si stanno preparando per il futuro dei viaggi spaziali, con tutti i partner missilistici che lavorano su progetti parzialmente riutilizzabili. Il veicolo di nuova generazione di ISAR sarà testato presso Esrange, unendosi a un passaggio globale verso lanci più sostenibili ed efficienti in termini di costi.

Tuttavia, le sfide rimangono. L'infrastruttura deve essere completata, i sistemi devono essere testati e l'ecosistema di lancio europeo deve dimostrarsi competitivo. Ma lo slancio è reale e in crescita. C'è molto lavoro da fare, ha detto Lennart Poromaa, direttore di Esrange. "Entro un anno o giù di lì, probabilmente avremo l'intera base pronta".