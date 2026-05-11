L'Europa sta "agendendo" concordando sanzioni contro le organizzazioni di coloni israeliani istituite illegalmente in Cisgiordania

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L'Unione Europea può finalmente chiudere le fila e presentare un fronte solido e unito nella sua politica estera riguardo al conflitto tra Israele e Gaza. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno concordato sanzioni contro individui israeliani e anche contro organizzazioni di coloni che attualmente occupano, con la forza, la Cisgiordania, il Libano e Gaza.

Il pacchetto di sanzioni era all'ordine del giorno della politica estera europea da tempo, secondo Reuters, ma era stato bloccato per mesi dal precedente governo ungherese, guidato da Viktor Orbán, che aveva perso le elezioni il mese scorso. Con questo veto rimosso, e in conformità con la legislazione europea, "è tempo di passare dallo stallo all'azione", nelle parole del capo della politica estera dell'UE, Kaja Kallas.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato sulla X che l'UE ha "arbitrariamente e politicamente scelto di imporre sanzioni ai cittadini e alle entità israeliane a causa delle loro opinioni politiche e senza alcuna base".

"Ugualmente scandaloso è il paragone inaccettabile che l'Unione Europea ha deciso di tracciare tra cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Questa è un'equivalenza morale completamente distorta," ha aggiunto.

I governi europei hanno espresso preoccupazione per l'aumento delle segnalazioni di violenza dei coloni contro i palestinesi in Cisgiordania.