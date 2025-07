L'Europa sta valutando la possibilità di rispondere a tono alla minaccia di Trump di aumentare i dazi al 30% I 27 membri dell'Unione europea considerano le richieste del presidente degli Stati Uniti come "assolutamente inaccettabili".

HQ L'Unione Europea sta annunciando "contromisure" contro gli Stati Uniti se il governo di Donald Trump manterrà la sua ultima minaccia di imporre una tariffa del 30% su tutte le importazioni dal blocco europeo. I ministri del Commercio di ogni Stato membro dell'UE si sono incontrati lunedì a Bruxelles per discutere l'ultimatum del presidente Trump emesso durante il fine settimana e hanno concordato di prendere una posizione unita contro di loro. Il rappresentante dell'UE per il commercio Maros Sefcovic ha dichiarato al termine dell'incontro: "Sono assolutamente sicuro al 100% che una soluzione negoziata sia molto meglio della tensione che potremmo avere dopo il 1° agosto, ma dobbiamo essere preparati a qualsiasi risultato". Lars Lokke Rasmussen, ministro degli Esteri della Danimarca, che detiene attualmente la presidenza dell'UE, ha ribadito lo stesso messaggio: "L'UE rimane pronta a reagire, comprese contromisure forti e proporzionate, se necessario, e c'era un forte senso di unità nella stanza". La politica estera di Trump non solo mina le relazioni strategiche di sicurezza e di cooperazione tra i governi europei e gli Stati Uniti, ma influenzerà seriamente anche migliaia di imprese che operano nell'importazione e nell'esportazione di merci tra i due blocchi. Shutterstock