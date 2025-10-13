L'Eurovision posticipa il voto sulla partecipazione di Israele nel 2026

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che l'Unione Europea di Radiodiffusione ha deciso di rinviare il voto previsto per novembre sulla partecipazione di Israele all'Eurovision Song Contest del prossimo anno. La decisione segue i recenti sviluppi in Medio Oriente e mira a consentire un dibattito di persona all'assemblea di dicembre dell'organizzazione. La questione ha suscitato tensioni all'interno della contesa, poiché diversi paesi avevano accennato a possibili ritiri se Israele fosse rimasto nella formazione. L'Austria, che ospiterà l'edizione del 2026, ha accolto con favore il rinvio, invitando al dialogo piuttosto che alla divisione. Cosa ne pensi di questa decisione? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!