Level Infinite pubblicherà il prossimo Project Spirits del creatore di Stellar Blade Shift Up

Lo sviluppatore Shift Up ha ottenuto un enorme successo dopo l'arrivo di Stellar Blade, soprattutto su PC, dove è il titolo single-player PlayStation con le migliori prestazioni su PC fino ad oggi. I picchi raggiunti dal gioco hanno permesso a Shift Up di espandere le sue ambizioni, tanto che lo sviluppatore non solo ha in programma un sequel dedicato a Stellar Blade, ma anche altre idee.

Un esempio è un gioco cross-platform sviluppato in collaborazione con lo studio affiliato Tencent, Yongxing Interactive. Il progetto non ha ancora un nome o un'identità aziendale, ma sappiamo che è chiamato come titolo provvisorio Project Spirits.

Il motivo per cui ne parliamo è che Shift Up ha firmato un accordo editoriale con Level Infinite per vedere Project Spirits lanciata in tutto il mondo in quel momento. I comunicati stampa spiegano:

"Questa partnership rappresenta la seconda collaborazione globale tra Level Infinite e Shift Up, dopo il successo mondiale di Goddess of Victory: Nikke. Entrambe le aziende sono impegnate a raggiungere una sinergia ancora maggiore con Project Spirits rispetto alla loro precedente iniziativa."

Questo accordo è considerato anche la fase successiva di una partnership strategica rafforzata tra Level Infinite e Shift Up. Per quanto riguarda cosa aspettarsi da Project Spirits, il comunicato stampa aggiunge: "Il suo team principale è composto da membri senior di aziende videoludiche leader specializzate in giochi ACG, che uniscono solida esperienza nel settore e capacità di sviluppo."