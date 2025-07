L'evento di boxe tutto al femminile di Katie Taylor contro Amanda Serrano batterà un Guinness World Record

HQ

L'incontro tra Katie Taylor e Amanda Serrano è uno degli incontri di boxe più attesi di sempre, che conclude una trilogia che ha battuto i record di spettatori per la boxe femminile, in grande stile grazie all'investimento di Netflix, che trasmetterà in streaming l'incontro in tutto il mondo, senza costi aggiuntivi, questo venerdì (sabato a mezzogiorno in Europa). Sarà la prima serata di boxe tutta al femminile al Madison Square Garden di New York, e l'evento batterà anche un nuovo record, ad essere riconosciuto dal Guinness World Record.

Come notato da TalkSport, l'evento di Most Valuable Promotions (MVP), la società fondata dallo youtuber e pugile Jake Paul, avrà il maggior numero di cinture di campione del mondo mai disputate in un singolo evento di boxe: 17.

Questo record include solo le cinghie appartenenti ai quattro principali organismi sanzionatori di boxe (WBA, WBO, WBC e IBF). Katie Taylor, la pugile irlandese di 39 anni, detiene tutte e quattro le cinture nella divisione dei pesi superleggeri.

Il co-main event, tra Alycia Baumgardner e Jennifer Miranda, avrà tutti e quattro i titoli nella categoria dei pesi superpiuma, attualmente detenuti dal pugile americano Baumgardner. E un terzo incontro indiscusso tra Cherneka Johnson e Shurretta Metcalf metterà in linea tutte e quattro le cinture nella divisione dei pesi gallo.

In totale, ci saranno otto combattimenti nell'evento, a partire dall'1:00 BST e dalle 2:00 CEST di sabato 12 luglio su Netflix.



Katie Taylor contro Amanda Serrano



Alycia Baumgardner contro Jennifer Miranda



Savannah Marshall contro Shadisa Green



Chantelle Cameron contro Jessica Camara



Cherneka Johnson contro Shurretta Metcal



Tamm Thibeault contro Mary Casamassa



Ramla Ali contro Lila Furtado