L'evento per il decimo anniversario di Overwatch inizia domani, ecco cosa offrirà

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Tra poche settimane, Overwatch celebrerà ufficialmente il suo decimo anniversario, dato che lo sparatutto di Blizzard ha debuttato sul mercato il 24 maggio 2016. Dove sono finiti gli anni, giusto? Con questo grande traguardo in mente, lo sviluppatore ha rivelato cosa offrirà quest'anno l'evento annuale dell'anniversario, con la consapevolezza che sarà il più celebrativo di sempre.

Previsto tra il 12 maggio e il 1° giugno, con le celebrazioni dell'anniversario che inizieranno con il reset settimanale martedì sera, l'evento di quest'anno avrà molto in serbo per i fan da guadagnare. Tutti e 21 gli eroi di lancio riceveranno nuove skin per celebrare l'occasione: ci saranno 33 cosmetici 2D creati dal team di sviluppatori e dalla community, cinque nuovi ciondoli per armi, 15 Scatole Anniversario da prendere, più Scatole Leggendarie ogni settimana qualora la community nel suo complesso completi le sfide. Questo si aggiunge anche ai titoli esclusivi per giocatori Anniversario.

Per chi conosce meno la versione di lancio di Overwatch, i 21 eroi che riceveranno skin in linea con questo evento sono i seguenti:



D.Va



Reinhardt



Roadhog



Winston



Zarya



Genji



Cassidy (precedentemente conosciuto come McCree)



Pharah



Reaper



Soldato 76



Tracciante



Bastione



Hazo



Junkrat



Mei



Torbjorn



Vedova



Lucio



Misericordia



Symmetra



Zenyatta



Vedrai l'evento dell'anniversario quest'anno?