Lewis Hamilton affronta le speculazioni sul ritiro dalla F1

Le speculazioni sul futuro di Lewis Hamilton in Formula 1 sono andate avanti da quando il sette volte campione del mondo è passato alla Ferrari all'inizio della stagione 2025. Ora che ha quarant'anni, il pilota britannico ha gettato acqua fredda sulle voci di ritiro, chiarendo che non ha intenzione di allontanarsi dallo sport a breve.

Hamilton, che ha festeggiato il suo 40° compleanno poco dopo essere entrato a far parte della Scuderia, è a caccia di un ottavo Campionato del Mondo Piloti da record e di un'impresa storica: diventare il primo pilota dai tempi di Jack Brabham nel 1966 a vincere un titolo dopo aver compiuto 40 anni. Il successo di quest'anno o del prossimo lo renderebbe anche il terzo campione del mondo di F1 più anziano della storia, dietro Giuseppe Farina e Juan Manuel Fangio.

Nonostante un inizio difficile con la Ferrari e una sola vittoria nella Sprint Race in Cina finora, Hamilton insiste sul fatto che il suo entusiasmo per la F1 rimane immutato. Quando gli è stato chiesto del ritiro, ha detto alla rivista francese L'Equipe: "Non ho intenzione di fermarmi presto".

Hamilton ha anche scherzato sul fatto di legare la longevità della sua carriera a quella del collega veterano Fernando Alonso, attualmente in gara a 44 anni. "Apprezzo molto il fatto che Fernando Alonso continui, perché significa che è più grande di me. Andrò avanti fino a quando non avrà 50 anni!"

I commenti arrivano dopo che l'ex presidente della F1 Bernie Ecclestone ha suggerito che Hamilton dovrebbe ritirarsi per proteggere la sua eredità. Hamilton, tuttavia, rimane concentrato sulle corse. Non sposato e dedicandosi completamente alla F1, ha sottolineato i sacrifici necessari per esibirsi ai massimi livelli: "Amo questo lavoro quasi più di ogni altra cosa... Non mi piace fare le cose a metà; Non darei il 100%".

Quando alla fine arriverà il momento per Hamilton di ritirarsi, ammette che potrebbe rifuggire dal paddock, proprio come Sebastian Vettel ha fatto da quando si è allontanato da questo sport. "Non mi immagino di arrivare in un circuito e rimanere nel garage... forse mi disconnetterò, e andrà tutto bene". Per ora, però, l'attenzione di Hamilton rimane ben salda sulla Ferrari e sul continuare a inseguire la storia in F1.