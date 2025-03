Lewis Hamilton batte Max Verstappen di 0,018 secondi e ottiene la sua prima pole con la Ferrari

HQ

Lewis Hamilton spera di dimenticare la disastrosa gara dello scorso fine settimana, quando il 40enne pilota era decimo, e si è guadagnato la pole position per lo sprint di sabato al Gran Premio di Cina. Il nuovo pilota della Ferrari non poteva credere quando ha ottenuto la pole, solo 0,018 secondi più veloce di Max Verstappen della Red Bull, con Oscar PiastrI per la McLaren terzo.

Rispetto alla scorsa settimana, dove Hamilton e Leclerc si sono qualificati settimo e ottavo per la Ferrari e hanno concluso ottavo e decimo, i piloti Ferrari hanno ottenuto un ottimo risultato per lo sprint, con Hamilton primo e Leclerc quarto. Lando Norris, che ha vinto il Gran Premio d'Australia e per la prima volta nella sua carriera è in testa al campionato piloti, ha concluso sesto.

Il Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, avrà una gara sprint sabato, che si terrà alle 3:00 GMT (ora del Regno Unito), alle 4:00 CET di sabato. Seguiranno le qualifiche per la gara di domenica, che sarà in un orario migliore, ma dovremo comunque alzarci molto presto: 7:00 GMT, 8:00 CET.