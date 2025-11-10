Lewis Hamilton definisce la prima stagione in Ferrari "un incubo"

HQ

La prima stagione di Lewis Hamilton alla Ferrari è stata "un incubo", ha detto il sette volte campione del mondo dopo il Gran Premio del Brasile, dove è stato costretto a ritirarsi prima di finire la gara, la seconda volta che accade quest'anno. Hamilton ha iniziato la gara di domenica dal 13° posto, dopo non essere riuscito a qualificarsi nella gara sprint di sabato. Entrò in contatto con Carlos Sainz e Franco Colapinto, danneggiando l'ala anteriore e il fondo.

Visti i danni consistenti, la Ferrari ordinò a Hamilton di fermarsi. È stato un fine settimana terribile per la Scuderia, poiché anche Charles Leclerc si è ritirato a causa di un danno causato da una collisione tra Oscar Piastri e Kimi Antonelli, e ora perde 36 punti dietro la Mercedes e quattro dietro la Red Bull nella classifica dei team.

"Questo è un incubo, lo vivo da un po'", ha detto Hamilton a Sky Sports. "Il passaggio tra il sogno di guidare per questa fantastica squadra e poi l'incubo dei risultati che abbiamo avuto, gli alti e bassi, è impegnativo".

La sua motivazione sembra sgretolarsi, visto che ora aspira a "tornare il più forte possibile nella prossima gara e cercare di recuperare", rendendosi conto che non sta ottenendo buoni risultati con la Ferrari. Nonostante sia sesto nella classifica piloti, non ha ottenuto alcun podio, solo una vittoria in volata e due podi in volata, e sarà la prima stagione dal 2021 senza che la Ferrari ottenga una sola vittoria.