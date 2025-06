Lewis Hamilton devastato dopo aver investito una marmotta al GP del Canada

HQ

Il Gran Premio del Canada non è stato dei migliori per Lando Norris, che si è dovuto ritirare dopo un contatto con il compagno di squadra da lui stesso provocato, accettando il rimprovero della sua squadra e ingoiando la sua vergogna. Ma anche Lewis Hamilton non ha trascorso una notte facile, poiché ha avuto un altro tipo di incidente: ha investito una marmotta.

Il ferrarista non si è ancora abituato alla Ferrari (ha chiuso sesto in Canada ed è sesto anche nella classifica Piloti con 79 punti). Tuttavia, il suo più grande rimpianto della gara di domenica è stato un piccolo impatto, a cui è stato poi detto che aveva colpito una marmotta.

Hamilton, noto per essere un attivista animalista e vegano, è apparso molto turbato alla stampa. "Non l'ho visto succedere, ma ho sentito che ho colpito una marmotta, quindi è devastante. Amo gli animali, quindi sono così triste per questo. È orribile. Non mi è mai successo qui prima."

Anche Hamilton non ha avuto una buona prestazione con la sua Ferrari, soffrendo di problemi ai freni. "Mi sentivo abbastanza decente fino a quando (ho colpito la marmotta). Ho fatto una buona partenza, ho mantenuto la posizione e stavo tenendo duro il gruppo. Gestivo bene le gomme. Mi sentivo ottimista".