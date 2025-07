Lewis Hamilton è stato votato come miglior pilota in Belgio nonostante sia arrivato settimo, ecco perché

HQ

Il settimo posto di Lewis Hamilton nel Gran Premio del Belgio suona sulla carta come un altro risultato deludente per il sette volte campione del mondo, che ha notevolmente sottoperformato da quando è entrato in Ferrari. Tuttavia, Hamilton è stato votato Driver of the Day da F1.com utenti con quasi la metà dei voti (il 38,8% ha votato per lui, mentre il secondo migliore, Piastri, è stato votato dal 10,6% dei fan).

Hamilton ha sorpreso rimontando dalla 18ma posizione, partendo dalla pit lane, per finire settimo e guadagnare sei punti: nessuno ha scalato più posizioni di lui nella gara piovosa di Spa-Francorchamps. Dopo essere stato fuori da entrambi i turni di qualifica all'inizio e aver concluso 13° in volata, ha adottato una strategia di partire dalla pit lane invece che dal 16° posto, per iniziare con un'ala posteriore più deportante in previsione della pioggia. La gara fu poi ritardata di un'ora, il che frustrò in parte i suoi piani, ma riuscì comunque a superare Sainz, Stroll, Colapinto, Hulkenberg e Gasly nei primi giri.

"Questo è sicuramente uno di quelli da lasciarmi alle spalle", ha detto Hamilton via Formula1.com. "Mi sento decisamente fiducioso per il futuro e ho imparato di più sulla macchina oggi. Lo imposterò meglio per la prossima settimana. Non vedo perché non possiamo avere risultati migliori andando avanti."

Finora, Hamilton non ha ancora ottenuto alcun podio con la Ferrari e si trova al sesto posto con 109 punti, aiutato in parte dalla sua vittoria in volata in Cina a marzo.