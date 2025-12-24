Lewis Hamilton ha influenzato la colonna sonora di Hans Zimmer in F1 The Movie

HQ

F1 The Movie è stato recentemente aggiunto al catalogo Apple TV, e Apple ha pubblicato un video dedicato ai suoni del film, e in particolare alla colonna sonora di Hans Zimmer, che gli ha valso una nomination al Golden Globe, una nomination al Critics' Choice e finora una shortlist per gli Academy Awards. Nel video, il leggendario compositore tedesco ha parlato di come parlare con Lewis Hamilton (che lavorava come produttore esecutivo) lo abbia aiutato a comporre la musica.

"Avendo passato molto tempo a parlare con Lewis di com'è davvero essere dentro la macchina, di cosa significa essere quel tipo. Questo ha davvero influenzato il modo in cui volevo che l'orchestra suonasse. È pericoloso, ma incredibilmente elegante", disse Zimmer.

Il compositore, che ha recentemente vinto un Oscar per la musica di Dune, ha detto che la musica influenza l'esperienza di visione del film: "Si espande, diventa più calda. Diventa più urgente", e ha detto che, quando ha visitato il circuito di Silverstone durante un Gran Premio di Formula 1, è rimasto sorpreso perché "il suono che sentiamo è così oltre qualsiasi cosa si possa immaginare."

"Sto cercando di capire come fare davvero della musica che superi il rumore, il rumore favoloso, la musica che le auto già fanno per noi", concluse Zimmer.

F1 The Movie ha incassato 631,5 milioni di dollari, diventando il film con il maggior incasso di tutti i tempi basato sullo sport, anche se ha avuto un enorme vantaggio di circa 200-300 milioni di dollari. L'autenticità è stata la chiave, con Lewis Hamilton che ha prodotto il film durante le stagioni di Formula 1 2023 e 2024. Ancora più importante, ha contribuito a rendere popolare lo sport negli Stati Uniti, dove sarà trasmesso in esclusiva su Apple TV a partire dal 2026.