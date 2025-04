Lewis Hamilton in difficoltà con la Ferrari dopo una gara "orribile" in cui ha concluso settimo

HQ

C'era una grande attesa per il sette volte campione Lewis Hamilton, che si univa alla Ferrari, che per lui era "realizzare un sogno" dopo più di un decennio alla Mercedes. Tuttavia, dopo cinque gare, il 40enne pilota britannico è rimasto molto indietro nella classifica piloti: è settimo, con 31 punti, con il leader Oscar Piastri ben avanti (99 punti).

Hamilton è alle spalle anche del compagno di squadra Charles Leclerc, quinto nella classifica piloti, che in Arabia Saudita ha conquistato il suo primo podio dell'anno, terzo. Hamilton è arrivato settimo a Jeddah e il suo miglior risultato in gara dopo cinque Gran Premi è il quinto posto in Bahrain la scorsa settimana.

Per Hamilton, la gara è stata "orribile, per niente piacevole" e dice di "lottare per sentire la macchina sotto di me", ma non riesce a trovare una risposta chiara sul perché sia stato incoerente. Infatti, il suo più grande successo è stato vincere lo sprint in Cina, il secondo Gran Premio. In seguito ha sprecato la sua pole position finendo sesto (via BBC).

Hamilton ha anche aggiunto che ritiene che avere due settimane prima della prossima gara a Miami (2-4 maggio) non farà alcuna differenza.