Lewis Hamilton mette in dubbio la segretezza dei commissari di F1 dopo il verdetto del GP di Città del Messico

Lewis Hamilton ha espresso preoccupazione per la mancanza di trasparenza nelle decisioni dei commissari di Formula 1 in seguito agli eventi durante il Gran Premio di Città del Messico.

Per coloro che non hanno assistito alla gara, Hamilton ha ricevuto una penalità di 10 secondi per "aver lasciato la pista e aver ottenuto un vantaggio duraturo" durante una tesa battaglia ruota a ruota con Max Verstappen. Allo stesso tempo, Verstappen è sembrato evitare le penalità per due violazioni dei limiti di pista, spingendo Hamilton a mettere in discussione la coerenza e la segretezza delle decisioni dei commissari.

"Non c'è chiarezza. Penso che questo sia probabilmente una parte del grande problema: la trasparenza e la responsabilità. La segretezza delle decisioni viene presa sullo sfondo", ha detto Hamilton (via Sky).

Non è la prima volta che i piloti mettono in discussione il modo chiuso in cui i commissari osservano, discutono e infine emettono verdetti durante i GP.

Il pilota della Mercedes ha sottolineato che le decisioni poco chiare dei commissari non solo influenzano le singole gare, ma potrebbero anche avere implicazioni più ampie per la classifica del Campionato del Mondo. Ha anche notato che alcuni tracciati delle piste, come quelli in Messico, limitano le opportunità di sorpasso, il che rende ancora più importante un arbitraggio equo e trasparente.

I commenti aggiungono pressione alla Formula 1 per migliorare l'apertura delle decisioni degli steward in modo che sia i piloti che i fan possano capire la logica dietro le penalità.