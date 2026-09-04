Lewis Hamilton pensa di diventare l'unico pilota nero a vincere il GP d'Italia di F1 con la Ferrari

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È arrivato uno dei weekend più attesi del calendario di Formula 1, soprattutto per i tifosi Ferrari: il Gran Premio d'Italia, all'Autodromo Nazionale Monza, inizia oggi con le prime prove, con la sessione di qualifica sabato alle 16:00 CEST, alle 15 BST, e il Gran Premio domenica 6 settembre alle 15:00 CEST, alle 14:00 BST.

Questa stagione è stata dominata da Mercedes e principalmente da Andrea Kimi Antonelli, che potrebbe regalare ai tifosi italiani la prima vittoria di una loro al GP d'Italia dai tempi di Ludovico Scarfiotti nel 1966. Tuttavia, Antonelli sconterà una penalità in griglia dovuta a un cambio motore e partirà dal retro.

Molti occhi saranno puntati su Lewis Hamilton, che ha vissuto una ripresa nelle ultime gare alla Ferrari, inclusa la sua prima vittoria con la Ferrari a Barcellona lo scorso giugno, e che ha parlato della possibilità di diventare l'unico pilota nero a vincere il GP d'Italia con la Ferrari.

"Vincere a Monza per la prima volta con la Ferrari è qualcosa che ho visto vincere Charles Leclerc nel 2019, quando ero sul podio con lui. Ma farlo mentre sono qui sarebbe fenomenale", ha detto Hamilton (tramite Sky). "E il pensiero che se lo facessi, probabilmente sarei l'unico pilota nero a farlo per la Ferrari in Italia, probabilmente nella storia, forse, e così, come molti di questi pensieri, mi sono passati per la testa."

Hamilton è ottimista: "Credo fermamente che la squadra abbia ciò che serve per vincere", ma ha detto che hanno bisogno che tutta la squadra lavori insieme.

Lewis Hamilton condivide il record con Michael Schumacher per il maggior numero di vittorie al GP d'Italia, cinque, nel 2012, 2014, 2015, 2017 e 2018. 21 piloti Ferrari hanno vinto il GP d'Italia nella storia, l'ultimo Leclerc nel 2024.