Lewis Hamilton si picchia, ma il suo ex capo lo tira su di morale: "Sarà sempre il GOAT"

Lewis Hamilton ha avuto un weekend terribile in Ungheria, picchiatosi sabato dopo essersi ritirato nella seconda fase di qualificazione, dicendo "Sono assolutamente inutile" e che la Ferrari ha bisogno di cambiare pilota. Ha poi concluso la gara della domenica nello stesso punto di partenza, 12, in un circuito che ha vinto un record di otto volte.

Le sue parole risuonarono nel mondo della Formula 1 e rapidamente molte persone simpatizzarono con lui, incluso il suo ex capo alla Mercedes, Toto Wolff. "Lui è il GOAT e sarà sempre il GOAT e nessuno glielo toglierà" e ha spiegato che spesso è molto "emotivo, emotivamente trasparente da quando era un ragazzo, un giovane adulto, quindi deve picchiarsi" (via Reuters).

Fred Vasseur, il suo attuale capo alla Ferrari, ha detto di capire la frustrazione di Hamilton, ma nonostante lui dica che la Ferrari ha bisogno di cambiare un pilota, Vasseur ha semplicemente detto che "è frustrato, ma non demotivato. È tutta un'altra storia".

Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha dichiarato a Sky Sports (via F1.com) che "Lewis è un gioiello, è un atleta incredibile, quindi non importa se è un momento difficile, reagirà, e sono abbastanza sicuro che mostrerà il motivo per cui è qui".

Sabato, Hamilton ha detto che la squadra "non ha problemi: avete visto che la macchina è in pole. Quindi, probabilmente hanno bisogno di cambiare pilota". Tuttavia, anche il suo compagno di squadra Charles Leclerc si è picchiato dopo essere caduto dal primo al quarto posto, e ha detto di essere molto frustrato, molto deluso.