Lewis Hamilton toccato dal bellissimo ritratto LEGO di Roscoe realizzato da due fan

Roscoe, l'amatissimo bulldog di Lewis Hamilton, molto conosciuto dai suoi fan perché era solito viaggiare con il suo umano per tutte quelle rumorose gare di Formula 1, è venuto a mancare a fine settembre, all'età di 12 anni, dopo aver subito una penumonia. Hamilton ha detto che è stata la decisione più difficile della sua vita e i fan hanno inviato condoglianze e omaggi al pilota britannico di F1.

Uno di questi tributi è stato così spettacolare che Hamilton ha posato con esso in un post su Instagram, ricondiviso dalla stessa LEGO, anche se questo non proviene dall'azienda, ma da due fan devoti che hanno realizzato un enorme ritratto di Roscoe con i mattoncini LEGO.

"La quantità di dettagli è incredibile e non riesco a immaginare quanto tempo ci sia voluto. Grazie a Karen e Ilona per averlo realizzato e per avermelo inviato. Voglio anche prendermi un momento per ringraziare tutti voi per l'effusione di amore che c'è stata dopo la morte di Roscoe. È ancora molto doloroso e lo sarà per sempre, ma tutto il supporto mi sta aiutando enormemente in tutto questo", ha postato Hamilton.

"Molti di voi là fuori hanno anche perso un animale domestico, quindi so che ovunque sia Roscoe ha un sacco di amici. È circondato dall'amore e dalle buone vibrazioni, proprio come lo era quando era vivo", ha aggiunto.

