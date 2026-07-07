L'ex allenatore del Chelsea Liam Rosenior nominato capo allenatore del Paris FC

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Quando Enzo Maresca ha lasciato il Chelsea a gennaio, a metà della scorsa stagione, sapendo che avrebbe optato per il ruolo nel Manchester City in futuro, il Chelsea ha scommesso su un giovane allenatore inglese, Liam Rosenior. Non ha funzionato: Rosenior è stato licenziato dopo quattro mesi, registrando alcuni dei peggiori risultati nella storia del club: in 23 partite, solo 11 vittorie, inclusa una serie di cinque partite consecutive di campionato senza segnare.

Potrebbe però essere molto ingiusto valutare i suoi meriti in un club rimasto senza direzione dopo la partenza di Maresca (il Chelsea era settimo in Premier League quando Rosenior se ne andò, ma alla fine della stagione finì decimo con Calum McFarlane come allenatore ad interim). Rosenior aveva già ottenuto successi con l'Hull City, salvandoli dalla retrocessione dal Championship nel 2023/24, e successivamente ha guidato lo Strasburgo al 7º posto in Ligue 1 nel 2024/25.

Ora, Rosenior torna in Francia ed è stato nominato allenatore del Paris FC, una squadra che ha disputato la sua prima stagione nella massima divisione dopo 46 anni, chiudendo all'undicesimo posto in Ligue 1. "È un allenatore moderno, esigente, riconosciuto per la sua capacità di aiutare sia i giocatori che la squadra a progredire. Oltre alle sue capacità tattiche, siamo stati particolarmente attratti dalle sue qualità da manager e dalla sua capacità di unire un gruppo attorno a una visione chiara", ha detto il direttore sportivo del Paris FC, Marco Neppe.

A Liam Rosenior è stato assegnato un contratto biennale, fino a giugno 2028, con l'obiettivo di inserire il Paris FC nell'élite francese e creare una degna rivalità parigina con il PSG. Infatti, nonostante il dominio complessivo del PSG, il Paris FC ha vinto due dei tre "derby parigini" durante la stagione 2025/26, inclusa l'eliminazione del PSG negli ottavi di finale della Coupe de France...