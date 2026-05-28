L'ex allenatore del Flamengo Filipe Luís fa il debutto da allenatore in Europa a Monaco
Filipe Luís si unisce all'AS Monaco dopo una stagione deludente, giocando in Conference League la prossima stagione.
Il manager brasiliano Filipe Luís farà il suo debutto come allenatore in Europa la prossima stagione. Il quarantenne, ex giocatore dell'Atlético de Madrid e del Chelsea, è stato licenziato dal Flamengo a marzo dopo non aver ripetuto i successi della scorsa stagione, e si unirà all'AS Monaco la prossima stagione fino al 2028, come inizialmente riportato da Fabrizio Romano e supportato da altri resoconti giovedì, a seguito della perdita del successore di Luis, Sébastien Pocognoli.
Filipe Luís ha guidato il Flamengo al titolo di Série A e alla Coppa Libertadores nel 2025, una storica doppietta con altri tre titoli, che non è stata seguita dalla Coppa Intercontinentale, dove hanno perso ai rigori contro il Paris Saint-Germain.
L'AS Monaco si è qualificato all'ultimo minuto per la Conference League, chiudendo settimo in Ligue 1, una delusione rispetto ai risultati recenti come il titolo di Ligue 1 nel 2016/17 e il secondo posto nel 2023/24. Filipe Luís sostituirà il belga Sébastien Pocognoli.