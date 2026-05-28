L'ex allenatore del Flamengo Filipe Luís fa il debutto da allenatore in Europa a Monaco

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Il manager brasiliano Filipe Luís farà il suo debutto come allenatore in Europa la prossima stagione. Il quarantenne, ex giocatore dell'Atlético de Madrid e del Chelsea, è stato licenziato dal Flamengo a marzo dopo non aver ripetuto i successi della scorsa stagione, e si unirà all'AS Monaco la prossima stagione fino al 2028, come inizialmente riportato da Fabrizio Romano e supportato da altri resoconti giovedì, a seguito della perdita del successore di Luis, Sébastien Pocognoli.

Filipe Luís ha guidato il Flamengo al titolo di Série A e alla Coppa Libertadores nel 2025, una storica doppietta con altri tre titoli, che non è stata seguita dalla Coppa Intercontinentale, dove hanno perso ai rigori contro il Paris Saint-Germain.

L'AS Monaco si è qualificato all'ultimo minuto per la Conference League, chiudendo settimo in Ligue 1, una delusione rispetto ai risultati recenti come il titolo di Ligue 1 nel 2016/17 e il secondo posto nel 2023/24. Filipe Luís sostituirà il belga Sébastien Pocognoli.