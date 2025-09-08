L'ex allenatore della Danimarca Kasper Hjulmand è stato scelto come nuovo allenatore del Bayer Leverkusen

HQ

Kasper Hjulmand è stato scelto come nuovo allenatore del Bayer Leverkusen. I campioni di Germania del 2024 non hanno trovato il loro piede dopo l'uscita di Xabi Alonso al Real Madrid, e il suo immediato successore, Erik ten Hag, è durato solo tre partite. Il suo successore è stato trovato, ed è l'ex allenatore danese, assunto fino al 30 giugno 2027.

Simon Rolfe, direttore sportivo del Leverkusen, afferma che Hjulmand svilupperà "uno stile di gioco chiaro e dominante" ed è stato raccomandato da Ismael Camenforte, assistente allenatore della nazionale danese, che in precedenza ha lavorato per il Leverkusen.

Hjulmand, 53 anni, ha 27 anni di esperienza come allenatore, con successi tra cui la Superliga danese per il Nordsjælland nel 2012. Ha trascorso la maggior parte della sua carriera in Danimarca, ad eccezione di un anno (2014/15) come allenatore del Mainz 05. Più di recente, tra il 2020 e il 2024, ha guidato la Danimarca alle semifinali di Euro 2020.

"Ho sempre percepito il Bayer 04 come un club molto ben gestito, ben strutturato e molto ambizioso. Questa impressione è stata confermata negli ultimi giorni", ha detto Kasper Hjulmand. "È un onore essere affidato a una squadra del genere. Sono molto motivato dal compito di plasmare il futuro del Bayer 04 Leverkusen, dopo gli eccezionali successi del passato, con nuovi giocatori collaudati ed entusiasmanti".