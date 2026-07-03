L'ex allenatore di calcio sudcoreano Hong Myung-bo fugge dal paese per la propria sicurezza dopo il disastro della Coppa del Mondo

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L'ex allenatore sudcoreano, Hong Myung-bo, ha lasciato la Corea del Sud solo due giorni dopo il ritorno a casa dai Mondiali, venendo eliminato nella fase a gironi dopo una vittoria contro la Repubblica Ceca e due sconfitte. È sempre stato un allenatore estremamente impopolare in Corea del Sud, venendo fischiato dai tifosi in quasi ogni occasione, ma la situazione è peggiorata dopo il disastro dei Mondiali, ricevendo presumibilmente minacce di morte, mentre alcune attività locali gli stanno persino negando l'ingresso.

Hong Myung-bo annunciò le sue dimissioni un giorno dopo l'ultima partita di Coppa del Mondo. "Vorrei scusarmi con i nostri tifosi che amano il calcio coreano e sostengono la nazionale", ha detto Hong in una conferenza stampa un giorno dopo la partita, ancora al loro campo di allenamento in Messico. "Non abbiamo dato i risultati che i nostri tifosi si aspettavano, e la responsabilità ricade interamente su di me come allenatore capo."

Hong Myung-bo è stato intervistato da giornalisti coreani all'ingresso nell'aeroporto di Incheon per il suo esilio negli Stati Uniti, affermando che non c'era stato alcun conflitto interno all'interno del team e che aveva "cose da dire, ma credo che la storia verrà pubblica a tempo debito". Quando è arrivato all'aeroporto internazionale di Los Angeles, non è uscito dall'area generale degli arrivi, quindi Asia Business Daily suggerisce che abbia pagato per un'uscita VIP per maggiore discrezione.

La Federazione Calcistica Coreana (KFA) è stata criticata per averlo rimesso al comando, con critici che hanno messo in dubbio la trasparenza e l'equità del processo, arrivando persino a criticare il governo, con il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo che ha condotto un'indagine approfondita e ha chiesto alla KFA di adottare misure disciplinari contro il suo presidente per la nomina di Hong, come riportato dal Korean Times.

Per il momento, Hong Myung-bo, odiato nel suo paese, rimarrà negli Stati Uniti: è stata la sua seconda esperienza nella nazionale di calcio, dopo aver guidato la squadra anche nella stagione 2014, anno in cui anche loro non sono riusciti a superare la fase a gironi.