L'ex allenatore di Carlos Alcaraz denuncia di essere stato citato erroneamente dal quotidiano italiano riguardo all'acquisto di uno yacht da parte di Alcaraz

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Juan Carlos Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz, ha rilasciato una dichiarazione dopo che un'intervista a Il Corriere Della Sera lo ha citato erroneamente. L'emittente italiana ha citato Ferrero che diceva che "con me non avrebbe comprato uno yacht da 9 milioni di euro", riferendosi al recente acquisto di uno yacht da parte del tennista.

In realtà, ciò che è successo nell'intervista è che l'emittente italiana ha chiesto a Ferrero di una precedente dichiarazione di Riccardo Piatti, che ha detto che Carlos Alcaraz non avrebbe comprato uno yacht da 9 milioni di euro se fosse rimasto con Juan Carlos Ferrero. E Ferrero sembrava essere d'accordo, anche se non pronunciava quelle esatte parole. "Lo farò, lo dico forse. Ero il tipo che diceva no a molte cose, sai, ma come famiglia. Penso anche che la famiglia cercherà di farlo restare sempre a terra", furono le esatte parole di Ferrero.

Ferrero ha pubblicato una dichiarazione negando di aver detto ciò, criticando la disinformazione o la mancanza di rigore dei media, aggiungendo la trascrizione esatta delle sue parole per chiarire quanto accaduto.

"Voglio riflettere sulla responsabilità che i media hanno nel reportage. Quando una notizia viene pubblicata, specialmente se influisce sull'immagine pubblica di una persona o anche sulle sue relazioni personali, è essenziale verificare e corroborare le informazioni prima di diffonderle".

"Se viene citata un'intervista o vengono trascritte dichiarazioni, il minimo che si può fare è assicurarsi che siano state riprodotte correttamente", ha aggiunto l'ex tennista e finalista del Roland Garros 2003, spiegando di credere che "acquisire uno yacht non sia né buono né male" e che non ha mai parlato nell'intervista dell'educazione dei suoi figli, come suggeriva il titolo.