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L'ex allenatore di Carlos Alcaraz denuncia di essere stato citato erroneamente dal quotidiano italiano riguardo all'acquisto di uno yacht da parte di Alcaraz

"La disinformazione o la mancanza di rigore non sono accettabili", ha detto Ferrero.

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Juan Carlos Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz, ha rilasciato una dichiarazione dopo che un'intervista a Il Corriere Della Sera lo ha citato erroneamente. L'emittente italiana ha citato Ferrero che diceva che "con me non avrebbe comprato uno yacht da 9 milioni di euro", riferendosi al recente acquisto di uno yacht da parte del tennista.

In realtà, ciò che è successo nell'intervista è che l'emittente italiana ha chiesto a Ferrero di una precedente dichiarazione di Riccardo Piatti, che ha detto che Carlos Alcaraz non avrebbe comprato uno yacht da 9 milioni di euro se fosse rimasto con Juan Carlos Ferrero. E Ferrero sembrava essere d'accordo, anche se non pronunciava quelle esatte parole. "Lo farò, lo dico forse. Ero il tipo che diceva no a molte cose, sai, ma come famiglia. Penso anche che la famiglia cercherà di farlo restare sempre a terra", furono le esatte parole di Ferrero.

Ferrero ha pubblicato una dichiarazione negando di aver detto ciò, criticando la disinformazione o la mancanza di rigore dei media, aggiungendo la trascrizione esatta delle sue parole per chiarire quanto accaduto.

"Voglio riflettere sulla responsabilità che i media hanno nel reportage. Quando una notizia viene pubblicata, specialmente se influisce sull'immagine pubblica di una persona o anche sulle sue relazioni personali, è essenziale verificare e corroborare le informazioni prima di diffonderle".

"Se viene citata un'intervista o vengono trascritte dichiarazioni, il minimo che si può fare è assicurarsi che siano state riprodotte correttamente", ha aggiunto l'ex tennista e finalista del Roland Garros 2003, spiegando di credere che "acquisire uno yacht non sia né buono né male" e che non ha mai parlato nell'intervista dell'educazione dei suoi figli, come suggeriva il titolo.

L'ex allenatore di Carlos Alcaraz denuncia di essere stato citato erroneamente dal quotidiano italiano riguardo all'acquisto di uno yacht da parte di Alcaraz
Christian Bertrand / Shutterstock

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