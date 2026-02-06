L'ex allenatore Juan Carlos Ferrero ha smesso di seguire Carlos Alcaraz su Instagram subito dopo gli Australian Open

HQ

I timori che il livello di Carlos Alcaraz potesse peggiorare dopo la rottura improvvisa con il suo allenatore Juan Carlos Ferrero alla fine del 2025 sono rimaste infondate, poiché il ventiduenne ha vinto l'Australian Open ed è diventato il più giovane a vincere tutti e quattro i Grand Slam.

Alcaraz è ora allenato da Samu López, che faceva parte della squadra di allenamento di Ferrero. Secondo le notizie, il padre di Alcaraz ha dato a Ferrero solo 48 ore per accettare o rifiutare un nuovo accordo molto più sfavorevole, e quando Ferrero se n'è andato, ha detto di essere rimasto davvero ferito.

E il fatto che Alcaraz abbia vinto un titolo importante subito dopo la rottura, un titolo che Alcaraz non ha mai ottenuto con Ferrero, ha peggiorato le cose, poiché i media locali hanno scoperto che Ferrero ha smesso di seguire Alcaraz su Instagram subito dopo l'Australian Open.

Il giocatore, almeno da ora, non ha più smesso di seguire Ferrero su Instagram. Alcaraz non ha mai menzionato Ferrero durante le interviste o le celebrazioni degli Australian Open, cosa che ha sorpreso alcuni. Entrambi hanno accettato che è ora di andare avanti, dato che Ferrero ora ha un nuovo ruolo di allenatore mentale per il golfista spagnolo Ángel Ayora, ma per Ferrero è certamente doloroso vedere il suo ex allievo di tanti anni raggiungere nuove vette senza di lui...